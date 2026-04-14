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Jeux et puzzles participatifs, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Jeux et puzzles participatifs, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Jeux et puzzles participatifs, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès mardi 21 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès

Ville : 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Département : Gard

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Gratuit

Jeux et puzzles participatifs 21 – 30 avril Médiathèque Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00

Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie30380.fr »}]
Pour petits et grands. Atelier Jeu

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