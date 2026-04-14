Concert chez l’habitant, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès
Concert chez l’habitant, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès dimanche 19 avril 2026.
Concert chez l’habitant Dimanche 19 avril, 17h00 Saint-Christol-lez-Alès Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Saint-Christol-lez-Alès 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 96 09 78 »}]
Hommage à Paul Boissard. Avec Jean-François Hoël (ex ZICZAZOU) et Laurent Debouverie. 1re partie avec une chanteuse lyrique et son pianiste.
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