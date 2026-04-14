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Concert chez l’habitant, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès

Concert chez l’habitant, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès

Concert chez l’habitant, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Saint-Christol-lez-Alès

Adresse : 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Ville : 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Département : Gard

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Prix libre

Concert chez l’habitant Dimanche 19 avril, 17h00 Saint-Christol-lez-Alès Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

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Hommage à Paul Boissard. Avec Jean-François Hoël (ex ZICZAZOU) et Laurent Debouverie. 1re partie avec une chanteuse lyrique et son pianiste.

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