Rencontre d’écrivains, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Rencontre d’écrivains Samedi 18 avril, 10h00 Médiathèque Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}]

Avec Mireille Pluchard et Alain Delage.