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Rencontre d’écrivains, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Rencontre d’écrivains, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Rencontre d’écrivains, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès

Ville : 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Département : Gard

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Rencontre d’écrivains Samedi 18 avril, 10h00 Médiathèque Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:30:00+02:00

Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}]
Avec Mireille Pluchard et Alain Delage.

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