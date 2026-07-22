Comédie Nuit d’ivresse Salle Raugraff Nancy

Informations pratiques

Nancy

Comédie Nuit d’ivresse

Salle Raugraff 13bis rue des Pont Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-12-31 18:30:00

fin : 2026-12-31 19:45:00

Date(s) :

2026-12-31

Venez redécouvrir la comédie à succès de Josiane Balasko !

Jacques Belin est un animateur de télé ringard dont la carrière est sur le déclin.

Un soir, dans un bistrot miteux en face d’une gare, il fait la rencontre de Simone, une pauvre fille qui sort de taule et qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Pris par la boisson, ces deux jeunes gens vont s’apprivoiser, se confier, se réinventer. Mais lorsque la gueule de bois et l’amnésie s’en mêlent au petit matin, le réveil promet d’être difficile.

Réservation en ligne et possibilité d’une billetterie sur place le jour de l’événement

Ouverture des portes 30 min avant le spectacleTout public

32 .

Salle Raugraff 13bis rue des Pont Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 98 07 10 clb.prod.spectacle@gmail.com

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English :

Come rediscover Josiane Balasko’s hit comedy!

Jacques Belin is a corny TV host whose career is on the decline.

One evening, in a seedy bistro across from a train station, he meets Simone, a down-on-her-luck girl fresh out of jail who isn’t afraid to speak her mind.

With alcohol fueling their night, these two young people will get to know each other, open up, and reinvent themselves. But when hangovers and amnesia set in at dawn, waking up promises to be a rough one.

Online reservations available, with tickets also available at the box office on the day of the event

Doors open 30 minutes before the show

L’événement Comédie Nuit d’ivresse Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY