« Comédie tragique » spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS
« Comédie tragique » spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS lundi 15 juin 2026.
Bataille tragi-comique d’une trentaine de personnages qui tentent avec humour et légèreté de lutter contre des situations ubuesques et pourtant réelles du quotidien d’aujourd’hui !
Une Comédie tragique de Catherine Anne. Théâtre adultes
Mise en scène de Jean-Yves Bezault.
Le lundi 15 juin 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T20:00:00+02:00_2026-06-15T21:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS
https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr
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