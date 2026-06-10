Bataille tragi-comique d’une trentaine de personnages qui tentent avec humour et légèreté de lutter contre des situations ubuesques et pourtant réelles du quotidien d’aujourd’hui !

Une Comédie tragique de Catherine Anne. Théâtre adultes

Mise en scène de Jean-Yves Bezault.

Le lundi 15 juin 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T20:00:00+02:00_2026-06-15T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



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