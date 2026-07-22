Comédie Un couple (presque) parfait Théâtre de la Foucotte Nancy

Informations pratiques

Nancy

Comédie Un couple (presque) parfait

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 21:45:00

Date(s) :

2026-10-10

Amoureuses, amoureux, cocu(e)s, divorcé(e)s, veuf(ve)s, vierges, puceaux, célibataires, traumatisé(e)s affectif(ve)s, ce spectacle s’adresse à tous !

C’est marrant, y vont pas du tout ensemble ces deux-là… . Petite phrase assassine que vous dites tout bas au sujet des autres et particulièrement pour ce couple (presque) parfait .

Pourtant c’est de leurs différences et dans la complexité des sentiments que va naître un amour insolite, car l’amour est un don de la farce !

On vit plus longtemps avec les défauts de l’autre qu’avec ses qualités alors autant le choisir tout de suite pour ça !

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle

Billetterie en ligne et possibilité d’une billetterie sur place le jour de l’événementTout public

24 .

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

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English :

Lovers, cuckolds, divorcees, widows and widowers, virgins, singles, and those with emotional trauma—this show is for everyone!

“That’s funny—those two don’t go together at all…” A cutting little remark you whisper about others, especially about this “(almost) perfect” couple.

Yet it’s from their differences and the complexity of their feelings that an unusual love will blossom, because love is a gift from farce!

We spend more time living with each other’s flaws than with our strengths, so we might as well choose each other right away for that very reason!

Doors open 30 minutes before the show

Online ticketing available, with the option to purchase tickets at the venue on the day of the event

L’événement Comédie Un couple (presque) parfait Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY