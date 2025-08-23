Comedy Club Sens

Comedy Club Sens vendredi 29 mai 2026.

Comedy Club

21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Depuis maintenant quatre ans, le festival Le Sens de l’Humour fait rayonner la ville de Sens grâce à son Comedy Club, véritable vivier de jeunes talents de la scène comique. Ce rendez-vous devenu incontournable offre au public l’occasion de découvrir des humoristes venus d’horizons multiples, porteurs d’univers riches, singuliers et souvent surprenants.

Fort de son succès croissant, le festival s’affirme aujourd’hui comme un acteur essentiel de la vie culturelle locale. En réunissant des artistes aux styles variés, il célèbre la diversité, encourage les échanges et crée des instants de partage placés sous le signe du rire et de la convivialité.

Que vous soyez passionné de théâtre ou simplement curieux de vivre une nouvelle expérience, le Comedy Club, en partenariat avec la Ville de Sens et le Théâtre Municipal, vous promet une soirée inoubliable où l’humour est à l’honneur.

Ne manquez pas la prochaine édition venez applaudir les humoristes de demain, réservez vos places sans attendre, et laissez-vous emporter par la magie du spectacle vivant. Ensemble, célébrons l’humour, l’audace et la joie de vivre ! .

21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

