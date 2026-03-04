COMÈTE CLUB >>> THE KILLER, La Comète, Châlons-en-Champagne

COMÈTE CLUB >>> THE KILLER Jeudi 12 mars, 20h15 La Comète Marne

Tarif Jeudi : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€ / Gratuit pour les étudiants (sur présentation d’un justificatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T20:15:00+01:00 – 2026-03-12T22:13:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:15:00+01:00 – 2026-03-12T22:13:00+01:00

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

De John Woo | 1995 | Hong Kong | 1h50 | VOST

Avec Chow Yun-Fat, Danny Lee, Sally Yeh

Jeff est un tueur professionnel. Lors de l’exécution d’un contrat, il blesse accidentellement aux yeux une jeune chanteuse, Jenny. Rongé par le remords, il accepte d’éliminer un parrain des Triades afin de réunir la somme nécessaire à la transplantation de cornée dont Jenny a besoin. L’affaire tourne mal et Jeff se retrouve à la fois poursuivi par ses employeurs et par un policier acharné, l’inspecteur Li.

Film phare de l’âge d’or hongkongais, The Killer condense tout le génie de John Woo : violence stylisée, mélodrame et pure émotion.

CINÉ COMÈTE CLUB LE JEUDI 12 MARS À 20H15 : séance suivie d’un échange avec Antoine Desrues, critique cinéma à Ecranlarge

Gratuit pour les étudiant·e·s !

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1001?showId=3605 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

