« Coming Soon », un spectacle de Soraya Leila Emery La Maison des Métallos Paris

Deuxième volet d’une trilogie consacrée au plaisir féminin, Coming Soon prolonge la recherche au long cours de Soraya Leila Emery, où le plaisir est envisagé comme une force créatrice, politique et émancipatrice. À partir de la figure de l’odalisque peinte par Ingres, la chorégraphe interroge la construction occidentale d’un « Orient » fantasmé et l’invention d’un corps féminin façonné pour le regard masculin et le voyeurisme. Sur scène, Soraya Leila Emery rejoue la figure de l’odalisque pour en déplacer les codes. Elle en adopte la posture avant d’en révéler les mécanismes, jouant et déjouant les clichés avec humour. Joueuse, espiègle et effrontée, elle pousse les images vers le grotesque et l’exagération, jusqu’à en faire surgir d’autres possibles. La figure iconique de l’histoire de l’art se détache alors de son statut d’objet pour accéder à une position de sujet, capable d’assumer et de redéfinir son propre récit.

En revisitant cette héritage orientaliste, Coming Soon révèle les mécanismes qui construisent nos imaginaires et affirme la possibilité d’un autre regard, à la fois critique et poétique.

En partenariat avec les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et le Paris Globe festival En juin, la Maison des Métallos invite les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, dédiées aux écritures plurielles et engagées, et le Paris Globe festival, vitrine internationale des scènes émergentes, à croiser leurs regards sur la création chorégraphique contemporaine en programmant, ensemble, un spectacle sous son toit. Réunissant l’énergie singulière de ces deux festivals, qui placent la découverte, la circulation des idées et le plaisir du partage au centre de leur engagement, ce rendez-vous commun est l’occasion de découvrir un spectacle chorégraphique qui interroge notre monde en mutation, stimule notre imaginaire, dialogue avec différentes cultures ou bien explore de nouvelles formes artistiques. En juin, la Maison des Métallos invite les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, dédiées aux écritures plurielles et engagées, et le Paris Globe festival, vitrine internationale des scènes émergentes, à croiser leurs regards sur la création chorégraphique contemporaine en programmant, ensemble, un spectacle sous son toit.

En détournant « La Grande Odalisque » d’Ingres, Soraya Leila Emery transforme une image iconique de la peinture orientaliste en espace d’affirmation et d’émancipation. Avec « Coming Soon », elle fait du regard et du plaisir féminin une puissance d’action, un corps qui observe, désire et recompose son propre récit.

Du mercredi 03 juin 2026 au jeudi 04 juin 2026 :

jeudi

de 20h30 à 21h30

mercredi

de 19h00 à 20h00

payant

De 10 à 20 euros.

Durée : 60 minutes environ

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T20:00:00+02:00;2026-06-04T20:30:00+02:00_2026-06-04T21:30:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

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