Comme des cailloux dans le lit d’une rivière, L’Avant Seine Théâtre de Colombes, Colombes
mercredi 23 septembre 2026 · L'Avant Seine Théâtre de Colombes · Colombes
Informations pratiques
Comme des cailloux dans le lit d’une rivière Mercredi 23 septembre, 18h00 L’Avant Seine Théâtre de Colombes Hauts-de-Seine
entrée libre accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:30:00+02:00
« Un hommage à l’attachement si farouche aux objets qui nous entourent »
5854 objets donnés* sont exposés telle une rivière filant tout droit se jeter dans la mer. Remontent alors les souvenirs, joyeux ou plus déroutants, apparaissent les incohérences d’une société de consommation devenue folle, se percutent les émotions entre désir et dégoût. Les histoires fusent, certains objets prennent vie, d’autres s’auto-détruisent.
L’Avant Seine Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@deuxiemegroupe.org »}]
Deuxième Groupe d’Intervention – Ema Drouin theatre performance
Jean-Michel Coubart
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