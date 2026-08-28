Comme dit si bien Verlaine | Université pour tous Langeac
jeudi 5 novembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Comme dit si bien Verlaine | Université pour tous
Centre socio culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 14:30:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Comme dit si bien Verlaine Lecture à voix haute de récits de vie, poèmes de Verlaine et Rimbaud par les grenouilles avec Catherine David et Jean-Pierre Grimaldi à la guitare.
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Centre socio culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 80 43 70 langeacuniversitepourtous@gmail.com
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English :
As Verlaine so aptly put it %E0 Reading aloud of life stories and poems by Verlaine and Rimbaud by Les Grenouilles, with Catherine David and Jean-Pierre Grimaldi on guitar.
L’événement Comme dit si bien Verlaine | Université pour tous Langeac a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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