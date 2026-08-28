Informations pratiques

Langeac

Comme dit si bien Verlaine | Université pour tous

Centre socio culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 14:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Comme dit si bien Verlaine Lecture à voix haute de récits de vie, poèmes de Verlaine et Rimbaud par les grenouilles avec Catherine David et Jean-Pierre Grimaldi à la guitare.

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Centre socio culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 80 43 70 langeacuniversitepourtous@gmail.com

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English :

As Verlaine so aptly put it %E0 Reading aloud of life stories and poems by Verlaine and Rimbaud by Les Grenouilles, with Catherine David and Jean-Pierre Grimaldi on guitar.

L’événement Comme dit si bien Verlaine | Université pour tous Langeac a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier