Comme Tout le Monde Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Belfort

Comme Tout le Monde

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 10:30:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Parce qu’elle est rouge et un peu boulotte, qu’elle roule et qu’elle a la bougeotte… on l’appelle Roulotte. Un jour Roulotte décide de partir pour faire un grand voyage, pour découvrir le vaste monde. Quelle aventure ! Même pas peur… Et puis, un autre jour, fatiguée, elle s’arrête à l’entrée d’un village. Pourquoi ne pas s’y reposer ? Mais dès son arrivée… rien ne va plus… les critiques font rage ! Trop rouge, trop ronde, trop ceci, pas assez cela. La petite roulotte voudrait bien rester et être comme tout le monde et elle en fait des efforts mais ce n’est pas si facile ! Et si elle osait, finalement, être elle-même ? Le conformisme, c’est démodé !

Un jour, une petite roulotte rouge s’arrête à l’entrée d’un village pour se reposer. Mais dès son arrivée… trop rouge, trop ronde, trop ceci, pas assez cela ! Elle en fait des efforts… pas si facile d’être comme tout le monde . Et si elle osait être elle-même ? .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Comme Tout le Monde

L’événement Comme Tout le Monde Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)