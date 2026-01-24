Comme un sens inversé Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines
Comme un sens inversé Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines jeudi 22 octobre 2026.
Comme un sens inversé
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 19:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25
De Dominique Péju, avec Mickaël Gonnet, mise en scène Sylvie Pothier
De la certitude naïf et spontanée à la désillusion d’un enfant qui grandi dans une foi qui s’obscurcit.
Du besoin d’exister, tourner vers les autres, aux trahisons qui finissent par renfermer les plus courageux. Nous n’existons que dans le regards des autres, et c’est le regard de l’autre qui tue tout ce que tu sais faire… .
Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr
