Comme un sens inversé Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Comme un sens inversé

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 19:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25

De Dominique Péju, avec Mickaël Gonnet, mise en scène Sylvie Pothier

De la certitude naïf et spontanée à la désillusion d’un enfant qui grandi dans une foi qui s’obscurcit.

Du besoin d’exister, tourner vers les autres, aux trahisons qui finissent par renfermer les plus courageux. Nous n’existons que dans le regards des autres, et c’est le regard de l’autre qui tue tout ce que tu sais faire… .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comme un sens inversé

L’événement Comme un sens inversé Fontaines a été mis à jour le 2026-01-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)