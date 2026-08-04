Comme une image Espace Fayolle Guéret
vendredi 29 janvier 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Comme une image
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 18:30:00
fin : 2027-01-29 19:00:00
Date(s) :
2027-01-29
Un spectacle qui nous rappelle le pouvoir des livres, du rêve et de l’imagination…
Connaissez-vous l’expression sage comme une image ?
Et bien cette expression n’est pas tout à fait vraie ! Car dans ce spectacle, les images ne restent pas en place, sagement, dans les livres. Elles prennent vie sous nos yeux invitant un petit héros en herbe à de nombreuses aventures sur le chemin de l’école. Il lui faudra plonger au coeur de l’océan, gravir des montagnes, prendre le train vers une destination
inconnue et tout cela, guidé par un papillon !
À partir de 2 ans. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 97 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Comme une image
L’événement Comme une image Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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