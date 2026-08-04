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AGENDA · Guéret

Comme une image Espace Fayolle Guéret

vendredi 29 janvier 2027 · Espace Fayolle · Guéret

Comme une image Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 29 janvier 2027
Fin
vendredi 29 janvier 2027
Heure de début
18:30:00
Lieu
Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
7 7 Tarif réduit

Guéret

Comme une image

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 18:30:00
fin : 2027-01-29 19:00:00

Date(s) :
2027-01-29

Un spectacle qui nous rappelle le pouvoir des livres, du rêve et de l’imagination…
Connaissez-vous l’expression sage comme une image ?
Et bien cette expression n’est pas tout à fait vraie ! Car dans ce spectacle, les images ne restent pas en place, sagement, dans les livres. Elles prennent vie sous nos yeux invitant un petit héros en herbe à de nombreuses aventures sur le chemin de l’école. Il lui faudra plonger au coeur de l’océan, gravir des montagnes, prendre le train vers une destination
inconnue et tout cela, guidé par un papillon !
À partir de 2 ans.   .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 97  lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Comme une image

L’événement Comme une image Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret

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