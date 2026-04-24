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Commémoration de la Fête Nationale Salle Polyvalente Saint-Just-Malmont

Commémoration de la Fête Nationale Salle Polyvalente Saint-Just-Malmont mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : Rue des Droits de l'Homme

Ville : 43240 Saint-Just-Malmont

Département : Haute-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Saint-Just-Malmont

Commémoration de la Fête Nationale

Salle Polyvalente Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Assistez à la commémoration de la fête nationale organisée par la Commission culture/animation de la commune..
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Salle Polyvalente Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13  mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

Attend the commemoration of the national holiday organized by the commune’s culture/entertainment committee…

L’événement Commémoration de la Fête Nationale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène

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