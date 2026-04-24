Commémoration de la Fête Nationale Salle Polyvalente Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Commémoration de la Fête Nationale

Salle Polyvalente Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Assistez à la commémoration de la fête nationale organisée par la Commission culture/animation de la commune..

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Salle Polyvalente Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

Attend the commemoration of the national holiday organized by the commune’s culture/entertainment committee…

L’événement Commémoration de la Fête Nationale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène