Commémoration de la Fête Nationale Salle Polyvalente Saint-Just-Malmont
Commémoration de la Fête Nationale Salle Polyvalente Saint-Just-Malmont mardi 14 juillet 2026.
Saint-Just-Malmont
Commémoration de la Fête Nationale
Salle Polyvalente Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Assistez à la commémoration de la fête nationale organisée par la Commission culture/animation de la commune..
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Salle Polyvalente Rue des Droits de l’Homme Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
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English :
Attend the commemoration of the national holiday organized by the commune’s culture/entertainment committee…
L’événement Commémoration de la Fête Nationale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène
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