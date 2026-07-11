Commémoration de l’Armistice de 1918 Saint-Just-Malmont
mercredi 11 novembre 2026 · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Commémoration de l’Armistice de 1918
Salle polyvalente Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Commémoration de l’Armistice de 1918 proposé par la Mairie avec défilé et apéritif.
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Salle polyvalente Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
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English :
Commemoration of the 1918 Armistice, organized by City Hall, featuring a parade and a reception.
L’événement Commémoration de l’Armistice de 1918 Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène
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