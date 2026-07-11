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AGENDA · Saint-Just-Malmont

Commémoration de l’Armistice de 1918 Saint-Just-Malmont

mercredi 11 novembre 2026 · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Adresse
Salle polyvalente
Ville
43240 Saint-Just-Malmont
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Just-Malmont

Commémoration de l’Armistice de 1918

Salle polyvalente Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Commémoration de l’Armistice de 1918 proposé par la Mairie avec défilé et apéritif.
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Salle polyvalente Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13  mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

Commemoration of the 1918 Armistice, organized by City Hall, featuring a parade and a reception.

L’événement Commémoration de l’Armistice de 1918 Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène

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