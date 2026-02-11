Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 La Chapelle-en-Vercors
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 La Chapelle-en-Vercors mercredi 11 novembre 2026.
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
La Chapelle-en-Vercors Drôme
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
2026-11-11
Détails à venir
Depuis l’automne 2018, cette cérémonie se fait en partenariat avec
la commune de St Agnan-en-Vercors. Cette année, année paire, cette commémoration est organisée par la Chapelle.
La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairie@lachapelleenvercors.fr
English :
Details to come
Since autumn 2018, this ceremony has been held in partnership with
the commune of St Agnan-en-Vercors. This year, an even year, this commemoration is organized by La Chapelle.
