Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 La Chapelle-en-Vercors

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 La Chapelle-en-Vercors mercredi 11 novembre 2026.

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Détails à venir

Depuis l’automne 2018, cette cérémonie se fait en partenariat avec
la commune de St Agnan-en-Vercors. Cette année, année paire, cette commémoration est organisée par la Chapelle.
  .

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   mairie@lachapelleenvercors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Details to come

Since autumn 2018, this ceremony has been held in partnership with
the commune of St Agnan-en-Vercors. This year, an even year, this commemoration is organized by La Chapelle.

L’événement Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2025-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme