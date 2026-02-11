Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

La Chapelle-en-Vercors Drôme

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

2026-11-11

Détails à venir



Depuis l’automne 2018, cette cérémonie se fait en partenariat avec

la commune de St Agnan-en-Vercors. Cette année, année paire, cette commémoration est organisée par la Chapelle.

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairie@lachapelleenvercors.fr

English :

Details to come



Since autumn 2018, this ceremony has been held in partnership with

the commune of St Agnan-en-Vercors. This year, an even year, this commemoration is organized by La Chapelle.

