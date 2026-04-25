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Commémoration du 108ème anniversaire de l’armistice de 1918 Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains

Commémoration du 108ème anniversaire de l’armistice de 1918 Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains mercredi 11 novembre 2026.

Lieu : Rue du Sergent Pierre Bonnot

Adresse : Place du Souvenir Français

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 11 novembre 2026

Fin : mercredi 11 novembre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Commémoration du 108ème anniversaire de l’armistice de 1918

Rue du Sergent Pierre Bonnot Place du Souvenir Français Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 16:30:00
fin : 2026-11-11 17:30:00

Date(s) :
2026-11-11

16h30 place du Souvenir Français.
17h place du Sergent Bonnot.   .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Place du Souvenir Français Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00 

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English : Commémoration du 108ème anniversaire de l’armistice de 1918

L’événement Commémoration du 108ème anniversaire de l’armistice de 1918 Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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