Commémoration du 11 novembre 1918 Place de l’Hôtel de Ville Langeac
Commémoration du 11 novembre 1918 Place de l’Hôtel de Ville Langeac mercredi 11 novembre 2026.
Langeac
Commémoration du 11 novembre 1918
Place de l’Hôtel de Ville Monument aux Morts Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 11:00:00
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 11h.
.
Place de l’Hôtel de Ville Monument aux Morts Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Parade and official ceremony at the Monument aux Morts from 11am.
L’événement Commémoration du 11 novembre 1918 Langeac a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Exposition Hippolyte Beau | Médiathèque Langeac quai voltaire Langeac 25 avril 2026
- Grande kermesse de la Magnanerie Langeac 25 avril 2026
- Avant-Garde Langeadoise | Concert de Printemps Rue léo lagrange Langeac 25 avril 2026
- Itinéraire Vélo & Fromages Trésors des gorges de l’Allier Langeac Haute-Loire 1 mai 2026
- La Grande Traversée de la Haute-Loire | Tronçon Auzon Communauté Langeac Haute-Loire 1 mai 2026