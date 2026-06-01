Commémoration du 18 juin 1940 Le Plessis-Belleville
Commémoration du 18 juin 1940 Le Plessis-Belleville jeudi 18 juin 2026.
Le Plessis-Belleville
Commémoration du 18 juin 1940
Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Monsieur le Maire, Christophe KORELL, ainsi que l’ensemble des élus se réuniront afin de commémorer l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 lors d’une cérémonie au monument aux morts.
jeudi 18 juin
18h00
Un verre de l’amitié sera ensuite partagé dans la salle de cérémonies de la mairie.
Monsieur le Maire, Christophe KORELL, ainsi que l’ensemble des élus se réuniront afin de commémorer l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 lors d’une cérémonie au monument aux morts.
jeudi 18 juin
18h00
Un verre de l’amitié sera ensuite partagé dans la salle de cérémonies de la mairie. .
Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France
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English :
Mayor Christophe KORELL, along with all elected officials, will gather to commemoratecommemorate General de Gaulle’s appeal of June 18, 1940, during a ceremony at the war memorial.
? Thursday, June 18
? 6:00 p.m.
A reception will follow in the town hall’s ceremonial hall.
L’événement Commémoration du 18 juin 1940 Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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