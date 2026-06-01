Le Plessis-Belleville

Commémoration du 18 juin 1940

Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Monsieur le Maire, Christophe KORELL, ainsi que l’ensemble des élus se réuniront afin de commémorer l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 lors d’une cérémonie au monument aux morts.

jeudi 18 juin

18h00

Un verre de l’amitié sera ensuite partagé dans la salle de cérémonies de la mairie.

Monsieur le Maire, Christophe KORELL, ainsi que l’ensemble des élus se réuniront afin de commémorer l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 lors d’une cérémonie au monument aux morts.

jeudi 18 juin

18h00

Un verre de l’amitié sera ensuite partagé dans la salle de cérémonies de la mairie. .

Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

Mayor Christophe KORELL, along with all elected officials, will gather to commemoratecommemorate General de Gaulle’s appeal of June 18, 1940, during a ceremony at the war memorial.

? Thursday, June 18

? 6:00 p.m.

A reception will follow in the town hall’s ceremonial hall.

L’événement Commémoration du 18 juin 1940 Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois