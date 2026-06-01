Le Plessis-Belleville

Structures gonflables

8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le parc de la mairie se métamorphose le temps d’un week-end en véritable terrain de jeu géant pour petits et grands.

Les structures gonflables font en effet leur grand retour pour deux jours placés sous le signe de la bonne humeur

samedi 27 et dimanche 28 juin

de 10h30 à 17h30

Parc de la mairie

Le tarif du billet d’entrée est fixé à 3 € par personne (enfants, parents, accompagnants).

Buvette et restauration sur place

Venez nombreux participer à ce rendez-vous estival incontournable !

Le parc de la mairie se métamorphose le temps d’un week-end en véritable terrain de jeu géant pour petits et grands.

Les structures gonflables font en effet leur grand retour pour deux jours placés sous le signe de la bonne humeur

samedi 27 et dimanche 28 juin

de 10h30 à 17h30

Parc de la mairie

Le tarif du billet d’entrée est fixé à 3 € par personne (enfants, parents, accompagnants).

Buvette et restauration sur place

Venez nombreux participer à ce rendez-vous estival incontournable ! .

8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For one weekend, the town hall park will be transformed into a giant playground for young and old alike.

Inflatable structures are making a big comeback for two days filled with fun

? Saturday, June 27, and Sunday, June 28

? from 10:30 a.m. to 5:30 p.m.

? Town Hall Park

Admission is €3 per person (children, parents, and accompanying adults).

Refreshments and food available on site

Come out in large numbers to take part in this unmissable summer event!

L’événement Structures gonflables Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois