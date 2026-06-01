Structures gonflables Le Plessis-Belleville
Structures gonflables Le Plessis-Belleville samedi 27 juin 2026.
Le Plessis-Belleville
Structures gonflables
8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Le parc de la mairie se métamorphose le temps d’un week-end en véritable terrain de jeu géant pour petits et grands.
Les structures gonflables font en effet leur grand retour pour deux jours placés sous le signe de la bonne humeur
samedi 27 et dimanche 28 juin
de 10h30 à 17h30
Parc de la mairie
Le tarif du billet d’entrée est fixé à 3 € par personne (enfants, parents, accompagnants).
Buvette et restauration sur place
Venez nombreux participer à ce rendez-vous estival incontournable !
Le parc de la mairie se métamorphose le temps d’un week-end en véritable terrain de jeu géant pour petits et grands.
Les structures gonflables font en effet leur grand retour pour deux jours placés sous le signe de la bonne humeur
samedi 27 et dimanche 28 juin
de 10h30 à 17h30
Parc de la mairie
Le tarif du billet d’entrée est fixé à 3 € par personne (enfants, parents, accompagnants).
Buvette et restauration sur place
Venez nombreux participer à ce rendez-vous estival incontournable ! .
8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France
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English :
For one weekend, the town hall park will be transformed into a giant playground for young and old alike.
Inflatable structures are making a big comeback for two days filled with fun
? Saturday, June 27, and Sunday, June 28
? from 10:30 a.m. to 5:30 p.m.
? Town Hall Park
Admission is €3 per person (children, parents, and accompanying adults).
Refreshments and food available on site
Come out in large numbers to take part in this unmissable summer event!
L’événement Structures gonflables Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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