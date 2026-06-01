Fête de la Musique Le Plessis-Belleville
Fête de la Musique Le Plessis-Belleville dimanche 21 juin 2026.
Le Plessis-Belleville
Fête de la Musique
4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert DJ au Beer’s Corner
Dimanche 21 juin
Dès 17h
https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville
Concert DJ au Beer’s Corner
Dimanche 21 juin
Dès 17h
https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville .
4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France
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English :
DJ Concert at Beer’s Corner
Sunday, June 21
Starting at 5 p.m.
https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville
L’événement Fête de la Musique Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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