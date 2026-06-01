Fête de la Musique Le Plessis-Belleville dimanche 21 juin 2026.

Le Plessis-Belleville

Fête de la Musique

4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert DJ au Beer’s Corner

Dimanche 21 juin

Dès 17h

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville

Concert DJ au Beer’s Corner

Dimanche 21 juin

Dès 17h

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville .

4 Avenue de la Gare Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

DJ Concert at Beer’s Corner

Sunday, June 21

Starting at 5 p.m.

https://www.beers-corner.fr/fr/beer-s-corner-plessis-belleville

L’événement Fête de la Musique Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois