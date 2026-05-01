Commémoration du 8 mai Crach
Commémoration du 8 mai Crach vendredi 8 mai 2026.
Crach
Commémoration du 8 mai
Parvis de la Mairie Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Déroulement de la manifestation
10h Cérémonie du Souvenir à l’église Saint-Thuriau
A partir de 10h45 Rassemblement Place René Le Mené Parvis de la Mairie
10h45 Défilé au cimetière
Dépôt de gerbe au monument aux Morts et sur le carré des Morts pour La France puis à la stèle des Américains près de la Mairie,dépôt de gerbe et minute de silence.
11h30 Cérémonie au monument aux morts. .
Parvis de la Mairie Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Commémoration du 8 mai Crach a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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