Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Commémoration du 8 mai Crach

Commémoration du 8 mai Crach vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Parvis de la Mairie

Ville : 56950 Crach

Département : Morbihan

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Crach

Commémoration du 8 mai

Parvis de la Mairie Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Déroulement de la manifestation

10h Cérémonie du Souvenir à l’église Saint-Thuriau

A partir de 10h45 Rassemblement Place René Le Mené Parvis de la Mairie
10h45 Défilé au cimetière
Dépôt de gerbe au monument aux Morts et sur le carré des Morts pour La France puis à la stèle des Américains près de la Mairie,dépôt de gerbe et minute de silence.

11h30 Cérémonie au monument aux morts.   .

Parvis de la Mairie Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Commémoration du 8 mai Crach a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Crach (Morbihan)