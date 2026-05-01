Crach

Commémoration du 8 mai

Parvis de la Mairie Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Déroulement de la manifestation

10h Cérémonie du Souvenir à l’église Saint-Thuriau

A partir de 10h45 Rassemblement Place René Le Mené Parvis de la Mairie

10h45 Défilé au cimetière

Dépôt de gerbe au monument aux Morts et sur le carré des Morts pour La France puis à la stèle des Américains près de la Mairie,dépôt de gerbe et minute de silence.

11h30 Cérémonie au monument aux morts. .

Parvis de la Mairie Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

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English :

L’événement Commémoration du 8 mai Crach a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon