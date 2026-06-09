Le monde des abeilles Crach
Le monde des abeilles Crach mercredi 10 juin 2026.
Crach
Le monde des abeilles
Le Blasenn Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Dans le cadre des mercredis du Blasenn Pierre Étienne Gaschignard vient partager sa passion pour les abeilles et expliquer cette organisation si spécifique de ces industrieuses , ô combien utiles à notre vie sur terre .
Instants d’échanges à l’issue de la conférence.
Sur réservation 25 places maximum .
Le Blasenn Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 7 66 93 17 92
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English :
L’événement Le monde des abeilles Crach a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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