Crach

Le monde des abeilles

Le Blasenn Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Dans le cadre des mercredis du Blasenn Pierre Étienne Gaschignard vient partager sa passion pour les abeilles et expliquer cette organisation si spécifique de ces industrieuses , ô combien utiles à notre vie sur terre .

Instants d’échanges à l’issue de la conférence.

Sur réservation 25 places maximum .

Le Blasenn Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 7 66 93 17 92

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English :

L’événement Le monde des abeilles Crach a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon