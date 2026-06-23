Commémoration Pradelles
Commémoration Pradelles samedi 18 juillet 2026.
Pradelles
Commémoration
Gare de Pradelles Pradelles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
En gare de Pradelles, le 18 juillet 1944, des résistants ont fait face à un convoi ferroviaire bondé de soldats allemands. La bataille fut fatale à ces 4 vaillants maquisards.
Il est de notre devoir, de rendre hommage à leur courage.
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Gare de Pradelles Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
At the Pradelles train station on July 18, 1944, members of the Resistance confronted a train packed with German soldiers. The battle proved fatal for these four valiant Resistance fighters.
It is our duty to pay tribute to their courage.
L’événement Commémoration Pradelles a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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