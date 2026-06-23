Pradelles

Commémoration

Gare de Pradelles Pradelles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

En gare de Pradelles, le 18 juillet 1944, des résistants ont fait face à un convoi ferroviaire bondé de soldats allemands. La bataille fut fatale à ces 4 vaillants maquisards.

Il est de notre devoir, de rendre hommage à leur courage.

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Gare de Pradelles Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

At the Pradelles train station on July 18, 1944, members of the Resistance confronted a train packed with German soldiers. The battle proved fatal for these four valiant Resistance fighters.

It is our duty to pay tribute to their courage.

L’événement Commémoration Pradelles a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire