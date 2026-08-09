Commémoration : Souvenir de la rafle de Tunis (9 décembre 1942) Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 6 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Commémoration organisée avec la Société d’histoire des Juifs de Tunisie (SHJT).
Souvenir de la rafle de Tunis (9 décembre 1942).
Le dimanche 06 décembre 2026
de 10h45 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-06T11:45:00+01:00
fin : 2026-12-06T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-06T10:45:00+02:00_2026-12-06T12:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
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