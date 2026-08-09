Commémoration : Souvenir de la rafle de Tunis (9 décembre 1942) Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 6 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Informations pratiques

Commémoration organisée avec la Société d’histoire des Juifs de Tunisie (SHJT).

En savoir +

Souvenir de la rafle de Tunis (9 décembre 1942).

Le dimanche 06 décembre 2026

de 10h45 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-06T11:45:00+01:00

fin : 2026-12-06T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-06T10:45:00+02:00_2026-12-06T12:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/permanence-ou-nouvelles-formes-de-lantisemitisme +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



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