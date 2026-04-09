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Comment assurer le monde de demain ? Cité de l’économie Paris

Comment assurer le monde de demain ? Cité de l’économie Paris

Comment assurer le monde de demain ? Cité de l’économie Paris samedi 11 avril 2026.

Lieu : Cité de l'économie

Adresse : 1 place du Général Catroux

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Tarif : <p><strong>Table ronde • Durée 1h • Hall Defrasse</strong></p><p>  - <strong>Entrée gratuite</strong> dans la limite des places disponibles<br>- <strong>Réservation conseillée</strong></p>

Le dérèglement climatique bouleverse les fondements mêmes de l’assurabilité. Inondations, sécheresses, tempêtes… ces catastrophes extrêmes et imprévisibles fragilisent les modèles historiques et contraignent les assureurs à repenser en profondeur les risques et couvertures. Cette nécessaire adaptation doit toutefois préserver la mutualisation et protéger l’ensemble des ménages, en particulier les plus vulnérables. Face aux disparités régionales, à l’intensification des aléas et à la fragmentation croissante des risques, la question est cruciale : comment garantir une protection juste et équitable pour toutes et tous ? Innovation, anticipation et régulation demeurent les leviers essentiels pour que l’assurance reste accessible et devienne un véritable outil de résilience collectif, capable de sécuriser durablement les populations.

En présence de :

Claire Léauté, Directrice générale, Suravenir Assurances, filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa.

Jean Boissinot, Directeur Étude et analyse des risques à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – Banque de France.

Modération : Cédric Fuentes, directeur des programmes de l’Association Europe-Finances-Régulation (AEFR).

Catastrophes climatiques, risques accrus, inégalités territoriales : l’assurance est mise à l’épreuve. Cette table ronde explore comment adapter les modèles pour protéger durablement les populations et préserver un système solidaire.
Le samedi 11 avril 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit

Table ronde • Durée 1h • Hall Defrasse

  – Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
– Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T15:30:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux  75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/comment-assurer-le-monde-de-demain


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