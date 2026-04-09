Comment assurer le monde de demain ? Cité de l’économie Paris
Comment assurer le monde de demain ? Cité de l’économie Paris samedi 11 avril 2026.
Le dérèglement climatique bouleverse les fondements mêmes de l’assurabilité. Inondations, sécheresses, tempêtes… ces catastrophes extrêmes et imprévisibles fragilisent les modèles historiques et contraignent les assureurs à repenser en profondeur les risques et couvertures. Cette nécessaire adaptation doit toutefois préserver la mutualisation et protéger l’ensemble des ménages, en particulier les plus vulnérables. Face aux disparités régionales, à l’intensification des aléas et à la fragmentation croissante des risques, la question est cruciale : comment garantir une protection juste et équitable pour toutes et tous ? Innovation, anticipation et régulation demeurent les leviers essentiels pour que l’assurance reste accessible et devienne un véritable outil de résilience collectif, capable de sécuriser durablement les populations.
En présence de :
Claire Léauté, Directrice générale, Suravenir Assurances, filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa.
Jean Boissinot, Directeur Étude et analyse des risques à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – Banque de France.
Modération : Cédric Fuentes, directeur des programmes de l’Association Europe-Finances-Régulation (AEFR).
Catastrophes climatiques, risques accrus, inégalités territoriales : l’assurance est mise à l’épreuve. Cette table ronde explore comment adapter les modèles pour protéger durablement les populations et préserver un système solidaire.
Le samedi 11 avril 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit
Table ronde • Durée 1h • Hall Defrasse
– Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
– Réservation conseillée
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T15:30:00+02:00
Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
https://www.citeco.fr/agenda/comment-assurer-le-monde-de-demain
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