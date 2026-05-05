Comment bien monter un projet cosplay ?, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Comment bien monter un projet cosplay ? Vendredi 8 mai, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

Animation proposée par l’association Les Dix Lunes.

De l’idée initiale au costume final : cette conférence vous guide à travers toutes les étapes d’un projet cosplay réussi. Choix du personnage, planification, choix des matériaux, fabrication, finitions — une feuille de route complète pour aborder votre prochain costume avec méthode et sérénité.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

De l’idée initiale au costume final : cette conférence vous guide à travers toutes les étapes d’un projet cosplay réussi. cosplay diy