COMMENT CA SE DANSE ?, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

COMMENT CA SE DANSE ? Vendredi 21 mai 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:30:00+02:00

Avec humour et poésie, le spectacle célèbre l’incarnation et le plaisir d’être ensemble.

Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y évoque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation : en duo, en quadrette, en grand cercle. Des instantanés vus du parquet questionnent alors cet espace territoire et la puissance de l’être-ensemble.

Pas à pas, un univers se déploie, invitant par d’authentiques sourires à un voyage convivial et jubilatoire. Il s’agit d’une invitation à entrer dans la ronde pour mieux parler du monde.

Dans le cadre des tournées Chaînon

https://www.youtube.com/watch?v=WOpsUA1R9wM

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4072 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Venez du00e9couvrir Comment u00e7a se danse ?, un spectacle Thu00e9u00e2tre/Musique sur la joie partagu00e9e en bal Trad/Folk.nnnAccompagnu00e9e de musique vivante, cette parole thu00e9u00e2trale est lu00e0 pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y u00e9voque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation : en duo, en quadrette, en grand cercle.nnnDes instantanu00e9s vus du parquet questionnent alors avec humour et pou00e9sie cet espace territoire et la puissance de l’u00eatre-ensemble. Pas u00e0 pas, un univers se du00e9ploie, invitant par d’authentiques sourires u00e0 un voyage convivial et jubilatoire.nnnRetrouvez-nous sur Instagram et Facebook. », « type »: « video », « title »: « Bande-annonce Comment u00e7a se danse ? », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WOpsUA1R9wM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WOpsUA1R9wM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYuknvup1UC4-pV9jkAKiNQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Avec humour et poésie, le spectacle célèbre l’incarnation et le plaisir d’être ensemble

Crédit photo Clara Minot