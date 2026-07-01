UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guyancourt

COMMENT CA SE DANSE ?, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

vendredi 21 mai 2027 · La Ferme de Bel Ebat · Guyancourt

COMMENT CA SE DANSE ?, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

Début
vendredi 21 mai 2027
Fin
vendredi 21 mai 2027
Lieu
La Ferme de Bel Ebat
Adresse
1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt
Ville
78280 Guyancourt
Département
Yvelines
Tarif
17€ / 11,5€ / 8,5€

COMMENT CA SE DANSE ? Vendredi 21 mai 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:30:00+02:00

Avec humour et poésie, le spectacle célèbre l’incarnation et le plaisir d’être ensemble.

Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y évoque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation : en duo, en quadrette, en grand cercle. Des instantanés vus du parquet questionnent alors cet espace territoire et la puissance de l’être-ensemble.
Pas à pas, un univers se déploie, invitant par d’authentiques sourires à un voyage convivial et jubilatoire. Il s’agit d’une invitation à entrer dans la ronde pour mieux parler du monde.

Dans le cadre des tournées Chaînon

https://www.youtube.com/watch?v=WOpsUA1R9wM

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4072 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Venez du00e9couvrir Comment u00e7a se danse ?, un spectacle Thu00e9u00e2tre/Musique sur la joie partagu00e9e en bal Trad/Folk.nnnAccompagnu00e9e de musique vivante, cette parole thu00e9u00e2trale est lu00e0 pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y u00e9voque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation : en duo, en quadrette, en grand cercle.nnnDes instantanu00e9s vus du parquet questionnent alors avec humour et pou00e9sie cet espace territoire et la puissance de l’u00eatre-ensemble. Pas u00e0 pas, un univers se du00e9ploie, invitant par d’authentiques sourires u00e0 un voyage convivial et jubilatoire.nnnRetrouvez-nous sur Instagram et Facebook. », « type »: « video », « title »: « Bande-annonce Comment u00e7a se danse ? », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WOpsUA1R9wM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WOpsUA1R9wM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYuknvup1UC4-pV9jkAKiNQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: «  »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: «  »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: « 

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=WOpsUA1R9wM »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.
Avec humour et poésie, le spectacle célèbre l’incarnation et le plaisir d’être ensemble

Crédit photo Clara Minot

À voir aussi à Guyancourt (Yvelines)