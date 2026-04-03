Comment créer les aliments de demain ? Centre Culturel Aragon Oyonnax

Informations pratiques

Oyonnax

Comment créer les aliments de demain ?

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:00:00

fin : 2026-10-08 19:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Et si les bactéries invisibles ouvraient la voie à l’alimentation de demain ?

Plongez dans les coulisses de la recherche alimentaire pour découvrir comment la science transforme les micro-organismes en aliments sains, savoureux et innovants.

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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 16 20 52 communication@altecsciences.fr

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English :

What if invisible bacteria were paving the way for the food of tomorrow?

Take a look behind the scenes of food research to discover how science is transforming microorganisms into healthy, tasty, and innovative foods.

L’événement Comment créer les aliments de demain ? Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey