Comment créer les aliments de demain ? Centre Culturel Aragon Oyonnax
jeudi 8 octobre 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Comment créer les aliments de demain ?
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-08 19:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Et si les bactéries invisibles ouvraient la voie à l’alimentation de demain ?
Plongez dans les coulisses de la recherche alimentaire pour découvrir comment la science transforme les micro-organismes en aliments sains, savoureux et innovants.
.
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 16 20 52 communication@altecsciences.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if invisible bacteria were paving the way for the food of tomorrow?
Take a look behind the scenes of food research to discover how science is transforming microorganisms into healthy, tasty, and innovative foods.
L’événement Comment créer les aliments de demain ? Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
À voir aussi à Oyonnax (Ain)
- Instants concerts Calvin and the Lucky Draw Parc René Nicod Oyonnax 20 août 2026
- Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Biarritz Olympique PB Stade Charles Mathon Oyonnax 4 septembre 2026
- Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Stade Aurillacois Stade Charles Mathon Oyonnax 11 septembre 2026
- Fête de l’eau Parc de l’Oyonnalithe Oyonnax 13 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Au Centre Culturel Aragon Centre Culturel Aragon Oyonnax 19 septembre 2026