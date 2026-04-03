UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Oyonnax

Comment créer les aliments de demain ? Centre Culturel Aragon Oyonnax

jeudi 8 octobre 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Centre Culturel Aragon
Adresse
88 cours de Verdun
Ville
01100 Oyonnax
Département
Ain
Tarif

Oyonnax

Comment créer les aliments de demain ?

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-08 19:30:00

Date(s) :
2026-10-08

Et si les bactéries invisibles ouvraient la voie à l’alimentation de demain ?
Plongez dans les coulisses de la recherche alimentaire pour découvrir comment la science transforme les micro-organismes en aliments sains, savoureux et innovants.
  .

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 16 20 52  communication@altecsciences.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if invisible bacteria were paving the way for the food of tomorrow?
Take a look behind the scenes of food research to discover how science is transforming microorganisms into healthy, tasty, and innovative foods.

L’événement Comment créer les aliments de demain ? Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

À voir aussi à Oyonnax (Ain)