Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

vendredi 11 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Informations pratiques

Récoltez des graines de plantes que vous souhaitez cultiver, recevez des conseils pour prendre soin des plantes…

Que vous jardiniez dans un jardin, une cour ou des pots en extérieur cet atelier sera idéal pour préparer l’arrivée de l’automne !

Le vendredi 11 septembre 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

sur inscription

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T15:30:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage et du Compostage et trouvez le meilleur itinéraire

