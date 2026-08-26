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Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

vendredi 11 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Maison du Jardinage et du Compostage
Adresse
41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>sur inscription</p>

Récoltez des graines de plantes que vous souhaitez cultiver, recevez des conseils pour prendre soin des plantes…

Que vous jardiniez dans un jardin, une cour ou des pots en extérieur cet atelier sera idéal pour préparer l’arrivée de l’automne !
Le vendredi 11 septembre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit

sur inscription

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T15:30:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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