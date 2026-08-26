Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
vendredi 11 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS
Informations pratiques
Récoltez des graines de plantes que vous souhaitez cultiver, recevez des conseils pour prendre soin des plantes…
Que vous jardiniez dans un jardin, une cour ou des pots en extérieur cet atelier sera idéal pour préparer l’arrivée de l’automne !
Le vendredi 11 septembre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit
sur inscription
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T15:30:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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