Comment la mode est devenue un objet muséal : l’exemple des collections lyonnaises, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau

Comment la mode est devenue un objet muséal : l’exemple des collections lyonnaises Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Pourquoi et comment la mode, souvent perçue comme éphémère, s’est-elle imposée comme un patrimoine muséal ? Cette conférence interroge l’évolution de ce phénomène à travers l’étude des typologies de vêtements conservées au musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon. De l’engouement pour les costumes anciens à la consécration des créations griffées, elle mettra en lumière les moments clés qui ont fait de la mode un objet muséal à part entière. Au-delà du cas lyonnais, c’est une histoire de la muséologie de la mode en France qui se dessine.

Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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