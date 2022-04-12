Comment le sol façonne notre monde ?, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Comment le sol façonne notre monde ? Mardi 12 avril 2022, 19h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-04-12T19:00:00+02:00 – 2022-04-12T20:30:00+02:00

Fin : 2022-04-12T19:00:00+02:00 – 2022-04-12T20:30:00+02:00

Le sol porte, nourrit, protège. 25% des espèces connues y vivent, assurant tout simplement… le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Il fait aussi la fertilité des océans, régule le cours des rivières et modifie le climat. Hélas, urbanisation, agricultures inadaptées, pollution… l’empêchent d’assurer ses services inestimables et il disparaît sous nos yeux par érosion.

Marc-André Sélosse, biologiste, professeur du Muséum national d’histoire naturelle.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences https://www.youtube.com/watch?v=HD7a44ZUGHM La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Découvrez le rôle du sol dans la protection de la biodiversité. conférence sol

Getty Images