Comment les Parisiens se donnaient du bon temps dans l’Est parisien : guinguettes, bals et parcs d’attractions (XVIIIe-XIXe siècles) Hôtel de Ville Paris mardi 15 septembre 2026.

Nos ancêtres parisiens vivaient dans une capitale surpeuplée, malsaine et nauséabonde. Avides de grand air et de distractions, ils fréquentaient, entre amis ou compagnons d’ateliers, en amoureux ou en famille, de nombreux lieux de plaisirs, parmi lesquels les guinguettes occupaient une place de choix.

Dès le XVIIIe siècle, les premières guinguettes s’installèrent aux barrières de Paris : Vaugirard, Porcherons, Montmartre, Belleville, etc. D’autres s’ouvrirent ensuite dans les villages de la proche banlieue puis sur les bords de la Seine ou de la Marne, notamment grâce au développement du chemin de fer. Ces cabarets de plein air, où l’on pouvait boire et manger à son aise pour un prix modéré et où les sociétés lyrico-bachiques dites « goguettes » y avaient leur siège, offraient de nombreux plaisirs. S’ouvrant après un bon repas, les bals permettaient de s’initier aux danses à la mode. Ainsi, au XIXe siècle, les plaisirs de la danse devinrent, à la belle saison, indissociables de ceux que promettaient déjà les guinguettes.

Dans l’Est parisien, Belleville était connu pour ses guinguettes et ses bals. Ces établissements y étaient nombreux, particulièrement le long de la chaussée de Ménilmontant et de la rue de Paris (actuelle rue de Belleville). Certains connurent même une renommée internationale, à l’instar du Tambour royal de Jean Ramponneau, du Grand-Saint-Martin des Dénoyez, du Bal Favié, devenu ensuite les Folies-Belleville, ou encore du Lac Saint-Fargeau. Enfin, à la barrière de Couronnes s’élevèrent brièvement, sous la Restauration, les montagnes russes de Belleville.

Cette conférence sera donnée par Christiane Demeulenaere-Douyère, vice-présidente de l’association d’histoire et d’archéologie du 20e arrondissement, et vice-présidente de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Découvrez l’histoire des guinguettes, bals et autres divertissements populaires qui firent la renommée de nombreux établissements bellevillois aux XVIIIe et XIXe siècles.

Le mardi 15 septembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre 2026.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-15T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T18:30:00+02:00_2026-09-15T20:00:00+02:00

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris



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