Compagnie Cabas à Orgeval Le Manège Reims

Reims

Compagnie Cabas à Orgeval

Le Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

La Compagnie Cabas s’installe dans le quartier Orgeval du 19 au 27 juin pour partager son univers. Au programme, de nombreux ateliers, des rencontres et deux spectacles.

PROGRAMME

SPECTACLE Parfois ils crient contre le vent

Au sein d’un assemblage de barres, de planches et de colliers d’échafaudage, cinq artistes marocains et français évoluent entre acrobatie, danse et récits aux couleurs multiples.

DI 21 JUIN 18:00 Place de Fermat

ATELIERS ARTS COMMUNAUTAIRES

Les artistes de la compagnie Cabas proposent des ateliers de pratique autour du cirque, de la danse, de la musique, du chant, du parkour ou encore de l’écriture.

VE 19, SA 20, MA 23, ME 24, JE 25 JUIN 17:00 > 19:00 Place de Fermat

Ateliers accessibles à toutes et tous, sans aucune limite d’âge, de niveau, de langue parlée ou d’autre contrainte corporelle.

SPECTACLE Le douar

À l’issue de neuf jours de résidence émaillés d’ateliers de cirque, de danse, de musique, de parkour ou de reportage sonore, la compagnie Cabas crée un spectacle collectif et participatif lors d’une grande soirée finale.

SA 27 JUIN 18:00 Place de Fermat

IMPROMPTUS

Du 19 au 27 juin, la Compagnie Cabas proposera des performances surprises, entre cirque et musique, dans plusieurs lieux d’Orgeval !

Orgeval en mouvement est un projet initié par le Manège en partenariat avec la Maison de quartier Orgeval Association des Maisons de quartier. Il bénéficie du soutien du Grand Reims, Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, du Foyer Rémois, du Département de la Marne. Engagée en faveur de l’accessibilité, Matmut pour les arts apporte son soutien en mécénat au programme Orgeval en mouvement. .

Le Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Compagnie Cabas à Orgeval

L’événement Compagnie Cabas à Orgeval Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès