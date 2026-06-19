Soirée Blanche au Domaine Les Crayères Domaine Les Crayères Reims

Reims

Soirée Blanche au Domaine Les Crayères

Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

Le temps d’une nuit, les 7 hectares du parc se transforment en scène à ciel ouvert, vibrante, électrique, grandiose !

L’édition 2026 s’annonce sous le signe de l’effervescence et des festivités, portée par une programmation musicale d’exception. La soirée s’ouvre avec les harmonies du quatuor à cordes Yako Quartet, avant de laisser place à l’énergie pop rock des Innocents, quadruplement sacrés aux Victoires de la Musique.

La soirée se poursuit avec les 12 artistes d’Only Once Music, pour une performance live immersive et un final en apothéose. La fête se prolonge ensuite avec le DJ set de Marc Lagorce, tandis que le feu d’artifice final embrase le ciel rémois. .

Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Soirée Blanche au Domaine Les Crayères

L’événement Soirée Blanche au Domaine Les Crayères Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT de la Marne