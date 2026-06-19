Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims
Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims vendredi 19 juin 2026.
Reims
Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales
Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne
Tarif : 25 – 25 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Tout public
Vienne se révèle élan théâtral de Mozart, élégance du dialogue soliste et ombre poignante de l’Inachevée. Une soirée empreinte d’intimité viennoise. .
Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales
L’événement Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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