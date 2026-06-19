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Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims

Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue Saint-Julien

Adresse : Basilique Saint-Remi

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 25 25 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Tout public
Vienne se révèle élan théâtral de Mozart, élégance du dialogue soliste et ombre poignante de l’Inachevée. Une soirée empreinte d’intimité viennoise.   .

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales

L’événement Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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