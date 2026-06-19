Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales Rue Saint-Julien Reims vendredi 19 juin 2026.

Reims

Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Tout public

Vienne se révèle élan théâtral de Mozart, élégance du dialogue soliste et ombre poignante de l’Inachevée. Une soirée empreinte d’intimité viennoise. .

Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales

L’événement Prague Royal Philharmonic Un soir à Vienne | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès