Compagnonnage au CACL Dominique Husson & Mélie Notari Place de l’école, Hameau de Lacoux Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Compagnonnage au CACL Dominique Husson & Mélie Notari

Place de l’école, Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Je ne sais si c’est la peinture qui a largement contribué à la personne que je suis maintenant ou bien si j’ai plié la peinture à mon évolution de vie. J’essaie d’être au plus juste avec mes sensations.

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Place de l’école, Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes caclacoux@gmail.com

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English :

I don?t know whether it was painting that largely contributed to the person I am now, or whether I bent painting to my life evolution. I try to be in tune with my sensations.

L’événement Compagnonnage au CACL Dominique Husson & Mélie Notari Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey