Compagnonnage au CACL Dominique Husson & Mélie Notari Place de l’école, Hameau de Lacoux Plateau d’Hauteville
Compagnonnage au CACL Dominique Husson & Mélie Notari Place de l’école, Hameau de Lacoux Plateau d’Hauteville samedi 14 novembre 2026.
Plateau d’Hauteville
Compagnonnage au CACL Dominique Husson & Mélie Notari
Place de l’école, Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Je ne sais si c’est la peinture qui a largement contribué à la personne que je suis maintenant ou bien si j’ai plié la peinture à mon évolution de vie. J’essaie d’être au plus juste avec mes sensations.
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Place de l’école, Hameau de Lacoux Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes caclacoux@gmail.com
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English :
I don?t know whether it was painting that largely contributed to the person I am now, or whether I bent painting to my life evolution. I try to be in tune with my sensations.
L’événement Compagnonnage au CACL Dominique Husson & Mélie Notari Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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