Finissage exposition — Tout se touche — Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Finissage exposition — Tout se touche — Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon

Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 15:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

— Afin de clôturer l’exposition de Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon, une dernière visite guidée en présence des artistes sera proposée.

— Micro atelier, animations, buvette et petite restauration sur place

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Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38 mediation.caclacoux@gmail.com

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English :

? To close the exhibition by Marie-Claire Mitout and Sylvie Sauvageon, a final guided tour in the presence of the artists will be offered.

? Micro-workshop, entertainment, refreshments and snacks on site

L’événement Finissage exposition — Tout se touche — Marie-Claire Mitout et Sylvie Sauvageon Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey