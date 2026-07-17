Portes ouvertes, Bibliothèque – Plateau d’Hauteville, Plateau d’Hauteville

Informations pratiques

Portes ouvertes Dimanche 4 octobre, 09h30 Bibliothèque – Plateau d’Hauteville Ain

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00

Visite découverte de la bibliothèque avec diverses animations

Bibliothèque – Plateau d’Hauteville 1 Place du Dr Le Tacon Hauteville 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Biblis en folie 2026

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