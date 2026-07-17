AGENDA · Plateau d'Hauteville
Portes ouvertes, Bibliothèque – Plateau d’Hauteville, Plateau d’Hauteville
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque - Plateau d'Hauteville · Plateau d'Hauteville
Informations pratiques
Portes ouvertes Dimanche 4 octobre, 09h30 Bibliothèque – Plateau d’Hauteville Ain
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00
Visite découverte de la bibliothèque avec diverses animations
Bibliothèque – Plateau d’Hauteville 1 Place du Dr Le Tacon Hauteville 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Biblis en folie 2026
©biblio01110
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