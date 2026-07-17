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AGENDA · Plateau d'Hauteville

Portes ouvertes, Bibliothèque – Plateau d’Hauteville, Plateau d’Hauteville

dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque - Plateau d'Hauteville · Plateau d'Hauteville

Portes ouvertes, Bibliothèque – Plateau d’Hauteville, Plateau d’Hauteville

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque - Plateau d'Hauteville
Adresse
1 Place du Dr Le Tacon Hauteville 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE
Ville
01110 Plateau d'Hauteville
Département
Ain
Tarif
entrée libre

Portes ouvertes Dimanche 4 octobre, 09h30 Bibliothèque – Plateau d’Hauteville Ain

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00

Visite découverte de la bibliothèque avec diverses animations

Bibliothèque – Plateau d’Hauteville 1 Place du Dr Le Tacon Hauteville 01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Biblis en folie 2026

©biblio01110

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