Dîner spectacle au Casino Kistch 90 Casino d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Dîner spectacle au Casino Kistch 90

Casino d’Hauteville-Lompnes 380 boulevard Frédéric Dumarest Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Hors boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-13

Une immersion totalement décalée dans les années 90 !

Dîner spectacle cabaret

English :

A totally offbeat immersion in the 90s!

Cabaret dinner show

