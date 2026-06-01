Compétition de ski nautique à The Beach Ski Academy Forgeneuve Meuzac
Compétition de ski nautique à The Beach Ski Academy Forgeneuve Meuzac samedi 6 juin 2026.
Meuzac
Compétition de ski nautique à The Beach Ski Academy
Forgeneuve 147 route roule galette Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Une vingtaines de skieurs dont certains avec de beaux palmarès, des anciens/ anciennes champion de France, médaillés aux championnats d’Europe s’affronteront sur le plan d’eau de Forgeneuve. Ouvert au public.
Les activités nautiques du site ne seront pas possibles sur ces deux journées. .
Forgeneuve 147 route roule galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 65 74 78 contact@thebeachskiacademy.com
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English : Compétition de ski nautique à The Beach Ski Academy
L’événement Compétition de ski nautique à The Beach Ski Academy Meuzac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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