Meuzac

Spectacle Petits contes cuisinés

253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Voici quelques petites histoires dont les ingrédients sortent de la cuisine ! Deux petits vieux se disputent, un petit bonhomme part faire des courses, une vache mange les légumes crus du potager… Au menu, il y a de la soupe, de l’aventure, de la chicane, servies avec du sel et du sucre ! Ce spectacle met en scène, sur un mode humoristique, des histoires qui affirment toutes la nécessité de la convivialité et du partage.

Spectacle de conte proposé dans le cadre du festival départemental Au Bout du Conte. A partir de 3 ans, inscription recommandée. .

253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr

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English : Spectacle Petits contes cuisinés

L’événement Spectacle Petits contes cuisinés Meuzac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Briance Sud Haute-Vienne