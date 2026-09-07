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AGENDA · Rousson

Compétition de trottinette freestyle, Skate Park, Rousson

samedi 26 septembre 2026 · Skate Park · Rousson

Compétition de trottinette freestyle, Skate Park, Rousson

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Skate Park
Adresse
30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard

Compétition de trottinette freestyle 26 et 27 septembre Skate Park Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

Buvette et animations sur place.

Skate Park 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Organisée par l’association Les riders amateurs et professionnels. Compétition ouverte aux – de 12 ans.

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