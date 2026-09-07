AGENDA · Rousson
Compétition de trottinette freestyle, Skate Park, Rousson
samedi 26 septembre 2026 · Skate Park · Rousson
Informations pratiques
Compétition de trottinette freestyle 26 et 27 septembre Skate Park Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00
Buvette et animations sur place.
Skate Park 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Organisée par l’association Les riders amateurs et professionnels. Compétition ouverte aux – de 12 ans.
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