Compétition de trottinette freestyle, Skate Park, Rousson

Informations pratiques

Compétition de trottinette freestyle 26 et 27 septembre Skate Park Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T09:30:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

Buvette et animations sur place.

Skate Park 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Organisée par l’association Les riders amateurs et professionnels. Compétition ouverte aux – de 12 ans.