Spectacle de hip-hop Hip-Hop, Auditorium de Rousson, Rousson

Informations pratiques

Spectacle de hip-hop Hip-Hop Samedi 12 septembre, 20h30 Auditorium de Rousson Gard

5 €, 3 € pour les – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

“La relève”.