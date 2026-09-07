AGENDA · Rousson
Spectacle de hip-hop Hip-Hop, Auditorium de Rousson, Rousson
samedi 12 septembre 2026 · Auditorium de Rousson · Rousson
Informations pratiques
Spectacle de hip-hop Hip-Hop Samedi 12 septembre, 20h30 Auditorium de Rousson Gard
5 €, 3 € pour les – 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
“La relève”.
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