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AGENDA · Rousson

Spectacle de hip-hop Hip-Hop, Auditorium de Rousson, Rousson

samedi 12 septembre 2026 · Auditorium de Rousson · Rousson

Spectacle de hip-hop Hip-Hop, Auditorium de Rousson, Rousson

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Auditorium de Rousson
Adresse
Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
5 €, 3 € pour les - 18 ans

Spectacle de hip-hop Hip-Hop Samedi 12 septembre, 20h30 Auditorium de Rousson Gard

5 €, 3 € pour les – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
“La relève”.

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