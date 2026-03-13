Compétition Internationale de Pony-Games de Fontainebleau Route d’Orléans Fontainebleau

Compétition Internationale de Pony-Games de Fontainebleau

Route d’Orléans Grand Parquet Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 07:30:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez vivre l’ambiance d’une compétition internationale spectaculaire où cavaliers et poneys s’affrontent dans des jeux d’adresse et de vitesse en équipe. Un sport équestre dynamique mêlant stratégie, précision et esprit d’équipe.

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Route d’Orléans Grand Parquet Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 37 06 84 86 interdefontainebleau@gmail.com

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English : Fontainebleau International Pony-Games Competition

Come and experience the atmosphere of a spectacular international competition where riders and ponies compete in team games of skill and speed. A dynamic equestrian sport combining strategy, precision and team spirit.

L’événement Compétition Internationale de Pony-Games de Fontainebleau Fontainebleau a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau