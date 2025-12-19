COMPLET Théâtre Douze hommes en colère Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
COMPLET Théâtre Douze hommes en colère Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 11 mars 2026.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Début : 2026-03-11 20:00:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
De Reginald Rose Adaptation Francis Lombrail
Mise en scène Charles Tordjman
Un huis clos sous haute tension !
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
By Reginald Rose Adapted by Francis Lombrail
Directed by Charles Tordjman
A high-voltage in camera show!
