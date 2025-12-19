COMPLET Théâtre Douze hommes en colère Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

COMPLET Théâtre Douze hommes en colère Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-03-11 20:00:00

De Reginald Rose Adaptation Francis Lombrail

Mise en scène Charles Tordjman



Un huis clos sous haute tension !

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

By Reginald Rose Adapted by Francis Lombrail

Directed by Charles Tordjman



A high-voltage in camera show!

