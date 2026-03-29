Compose un mini ikebana Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Compose un mini ikebana Maison de la culture du Japon à Paris Paris jeudi 23 avril 2026.
Atelier jeune public à partir de 8 ans (Participation d’un adulte pour un ou plusieurs enfants possible
au même tarif)
Cet atelier d’initiation à l’art de l’ikebana permettra au jeune public d’apprendre à composer de petits arrangements floraux en suivant les règles de base de cet art ancien.
Le jeudi 23 avril 2026
de 16h00 à 17h00
Le jeudi 23 avril 2026
de 14h30 à 15h30
payant
Tarif : 15 € (matériel compris)
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T15:30:00+02:00;2026-04-23T16:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris
http://www.mcjp.fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://x.com/mcjp_officiel
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