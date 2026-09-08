Composer avec la nature – Une immersion artistique autour du land art au Parc de Saint-Cloud, Domaine national de Saint-Cloud, 1 Av. de la Grille d’Honneur, 92210 Saint-Cloud, France, Saint-Cloud

dimanche 20 septembre 2026 · Domaine national de Saint-Cloud, 1 Av. de la Grille d'Honneur, 92210 Saint-Cloud, France · Saint-Cloud

Informations pratiques

Composer avec la nature – Une immersion artistique autour du land art au Parc de Saint-Cloud Dimanche 20 septembre, 11h30 Domaine national de Saint-Cloud, 1 Av. de la Grille d’Honneur, 92210 Saint-Cloud, France Hauts-de-Seine

Tarifs : Participation individuelle 70€ ; Duo Parent – Enfant 95€ ; Participation DUO individuelle (2 pour 1) 120€ ; Enfant – à partir de 2e 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Une matinée de création en pleine nature dans le Parc de Saint-Cloud.

À travers une approche libre et intuitive du land art, nous explorons le paysage, observons les formes, collectons des éléments naturels, feuilles, branches, pierres, mousses, et composons des installations éphémères au sol, le temps d’une image.

L’atelier invite à ralentir, regarder autrement et expérimenter la composition avec les matières du vivant.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire.

L’atelier est ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés.

L’atelier mêle observation, composition et photographie dans une approche libre et intuitive du land art.



Durée : 3h

Activité organisée par Andrea – Atelier Landart

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/composer-avec-la-nature-atelier-de-land-art-au-parc-de-saint-cloud-9708

Domaine national de Saint-Cloud, 1 Av. de la Grille d’Honneur, 92210 Saint-Cloud, France Domaine national de Saint-Cloud, 1 Av. de la Grille d’Honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/composer-avec-la-nature-atelier-de-land-art-au-parc-de-saint-cloud-9708 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/composer-avec-la-nature-atelier-de-land-art-au-parc-de-saint-cloud-9708 »}]

l’été arrive à sa fin. 4 saisons , 4 ateliers. Une expérience en pleine nature autour du geste, de la composition et des matières organiques. Nature Sortie nature