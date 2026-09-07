Compost – Keep Company Circus, Jardin des remparts, Compiègne

Informations pratiques

Compost – Keep Company Circus Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin des remparts Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:20:00+02:00

Compost est une leçon de chose originale, pleine d’humour et décalée, qui nous invite à regarder avec émerveillement l’environnement qui nous entoure.

En observant et en écoutant les rythmes à peine perceptibles des plantes et des animaux qui composent leur espace de représentation, Abby et Luca nous emmènent dans une traversée du vivant, de la naissance du végétal à l’apprentissage du mouvement, puis du langage… jusqu’à ce qu’une étrange machine manipulée par Aloïs arrive et perturbe l’équilibre délicat de leur monde.

Jardin des remparts 16, rue des Fossés – Compiègne (60) Compiègne 60200 Les Veneurs Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://picardieforever.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/picardieforever/?locale=fr_FR »}]

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